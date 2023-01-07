В Казахстане за сутки зарегистрирован 201 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане зарегистрирован 201 случай коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Лечение продолжают получать 2 437 человек, из них в стационарах находятся 272 пациента, на амбулаторном лечении 2165 пациентов.
Из числа заболевших:
- в тяжелом состоянии – 15 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
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Коронавирус в Казахстане
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