В Казахстане за сутки зарегистрирован 201 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане зарегистрирован 201 случай коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Лечение продолжают получать 2 437 человек, из них в стационарах находятся 272 пациента, на амбулаторном лечении 2165 пациентов.

Из числа заболевших:

- в тяжелом состоянии – 15 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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Коронавирус в Казахстане

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