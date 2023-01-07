В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

- Узбекистан, политика
- 10:13, 07 января 2023
- Просмотров: 1042
CentralAsia (UZ) - И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 6 января принял посла Кыргызстана Мусу Джаманбаева.
Как сообщает пресс-служба МИД РУз, обсуждены актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений, рассмотрен ход реализации решений, принятых по итогам встреч и переговоров руководителей двух стран.
Стороны обменялись мнениями по организационным и содержательным аспектам запланированных мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Особое внимание уделено продвижению совместных проектов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.