В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 6 января принял посла Кыргызстана Мусу Джаманбаева.

Как сообщает пресс-служба МИД РУз, обсуждены актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений, рассмотрен ход реализации решений, принятых по итогам встреч и переговоров руководителей двух стран.

Стороны обменялись мнениями по организационным и содержательным аспектам запланированных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание уделено продвижению совместных проектов.