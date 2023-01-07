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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 6 января принял посла Кыргызстана Мусу Джаманбаева.

Как сообщает пресс-служба МИД РУз, обсуждены актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений, рассмотрен ход реализации решений, принятых по итогам встреч и переговоров руководителей двух стран.

Стороны обменялись мнениями по организационным и содержательным аспектам запланированных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание уделено продвижению совместных проектов.

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