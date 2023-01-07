Президенты Казахстана и Таджикистана переговорили по телефону

CentralAsia (TJ) - Сегодня, 7 января, состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента РК.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства.

Собеседники сказали о динамичном развитии кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесном сотрудничестве Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.

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