Спикером Палаты представителей Конгресса США с 15-й попытки избран республиканец Маккарти

Кевин Маккарти

CentralAsia (CA) - По результатам 15-го тура голосования спикером Палаты представителей Конгресса США избран лидер Республиканской партии Кевин Маккарти. За него проголосовали 216 членов нижней палаты. Еще шесть законодателей предпочли не отдавать свои голоса ни одному из кандидатов, передает телеканал CNN.

Для избрания на пост спикера Палаты представителей необходимо набрать 218 голосов. Однако, шесть членов нижней палаты отказались отдавать свои голоса за предложенных кандидатов, поэтому число голосов, необходимое Маккарти для получения большинства, сократилось до 216.

В 15-туре голосования Демократическая партия единогласно поддержала кандидатуру Хакима Джефриса. За него, как и во всех предыдущих турах, проголосовали 212 человек. Джефрис ранее был избран первым темнокожим лидером партийной фракции в Конгрессе.

6 января Кевин Маккарти в рамках борьбы за место спикера нижней палаты предложил сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на $75 млрд. По информации Bloomberg, идею Маккарти не поддерживали большинство республиканцев, настаивавших на значительном усилении национальной безопасности.

Дебаты по вопросу избрания нового спикера продолжались четыре дня. За последние 100 лет спикеры в Палате представителей выбирались большинством в первом же туре. Члены Конгресса не могли быть приведены к присяге, пока не избран спикер.