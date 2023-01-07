США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Что в него входит?

CentralAsia (CA) - Пентагон обнародовал список вооружения, которое будет направлено Украине в рамках нового пакета помощи на $3,075 млрд. В него впервые войдут самоходные артиллерийские установки, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Что США отправят Украине:

50 боевых машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и 250 тыс. боеприпасов;

100 бронетранспортеров M113;

55 машин с противоминной защитой MRAP;

138 армейских внедорожников HMMWV;

18 самоходных гаубиц M109A6 Paladin (155 мм) и 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 1200 артиллерийских 155-мм снарядов RAAM;

36 буксируемых гаубиц (105 мм) и 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

10 тыс. 120-мм минометных снарядов;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

4 тыс. авиационных ракет Zuni;

около 2 тыс. противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы для гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения.

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер сообщила на брифинге, что ракеты Sea Sparrow будут интегрированы с системами «Бук». Пентагон транслировал брифинг в Twitter. По словам Купер, гаубицы M109A6 Paladin «обеспечит большую защиту и маневренность, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы».

Белый дом объявил новый пакет помощи 6 января. $2,85 млрд будут направлены в поддержку Украины из запасов Пентагона, еще $225 млн будут направлены в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии.

В общей сложности США выделили Украине $24,9 млрд военной помощи с момента прихода к власти Джо Байдена. С начала вооруженного конфликта с Россией — $24,2 млрд, с 2014 года — $27 млрд.