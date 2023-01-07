В Узбекистане медведь загрыз сотрудника зоопарка. Видео

CentralAsia (UZ) - В зоопарке Андижана медведь напал на работника, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области Узбекистана.

Инцидент произошёл 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашёл в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное набросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте.

«Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

О причинах нападения медведя не говорится.

По информации «Газета.uz», в этом же зоопарке в декабре 2018 года охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент ещё не был официально открыт.