В Узбекистане медведь загрыз сотрудника зоопарка. Видео

- Узбекистан, происшествия
- 15:57, 07 января 2023
- Просмотров: 173
- Обновлено: 16:08, 07 января 2023
CentralAsia (UZ) - В зоопарке Андижана медведь напал на работника, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области Узбекистана.
Инцидент произошёл 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашёл в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное набросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте.
«Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.
О причинах нападения медведя не говорится.
По информации «Газета.uz», в этом же зоопарке в декабре 2018 года охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент ещё не был официально открыт.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.