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В Узбекистане медведь загрыз сотрудника зоопарка. Видео

CentralAsia (UZ) -  В зоопарке Андижана медведь напал на работника, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области Узбекистана.

Инцидент произошёл 3 января в 16:00. Работник зоопарка зашёл в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное набросилось на него и укусило за шею. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался на месте.

«Следственный отдел ОВД Ходжаабадского района проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

О причинах нападения медведя не говорится.

По информации «Газета.uz», в этом же зоопарке в декабре 2018 года охранник стал жертвой нападения двух львов. Зоопарк на тот момент ещё не был официально открыт.

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