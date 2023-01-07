В Туркменистане ожидаются аномальные морозы

CentralAsia (TM) - В начале следующей недели в Туркменистане ожидается аномально холодная погода, местами на 10-16 градусов ниже климатической нормы, сообщает «Метеожурнал».

9 января холода накроют северные регионы страны, а с 10-го числа – южные.

В эти дни на большой части страны выпадет первый снег.

В ряде районах можно ожидать понижения температуры до -15…-20 градусов, местами ниже -20. Даже на более теплом юге ожидается похолодание до -10 градусов.

Аномальные холода в Туркменистане связаны с ожидаемым выносом арктических воздушных масс через Европейскую территорию России и западный Казахстан далеко на юг, в тыл отходящему на северо-восток циклону. В центральной полосе России на востоке региона ожидаются морозы до -25…-30.