Корейский космический аппарат показал, как выглядят Земля и Луна из космоса. Фото

CentralAsia (CA) - Космический аппарат Danuri, который был создан в Южной Корее, является первым подобным аппаратом этой страны, который начал вращаться вокруг Луны в прошлом месяце. Корейские ученые обнародовали черно-белые снимки из космоса, на которых видно поверхность как Луны, так и Земли, как их увидел Danuri, пишет ScienceAlert.

Космический аппарат Danuri отправился к Луне еще в августе прошлого года на борту ракеты от компании SpaceX и вышел на окололунную орбиту в декабре 2022 года. Danuri является первым в истории лунным орбитальным аппаратом, который был создан в Южной Корее.

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На создание этого аппарата страна потратила 180 млн долларов и теперь Южная Корея стала седьмой страной в мире и четвертой в Азии (после Китая, Японии и Индии), которая отправила к Луне свой космический аппарат. Слово Danuri представляет собой сочетание двух корейских слов, которые означают «Луна» и «наслаждение».

Изображения поверхности Луны и Земли корейский орбитальный аппарат, который весит почти 680 кг, сделал находясь на расстоянии в 120 км над поверхностью нашего спутника. В настоящее время он делает полный оборот вокруг Луны за 2 часа.

По словам ученых из Корейского института аэрокосмических исследований, эти и другие изображения Луны будут использованы для выбора места для высадки корейских астронавтов на Луне уже в 2032 году. У Южной Кореи есть и более амбициозные планы по освоению космоса. Эта страна хочет уже в 2045 году отправит своих астронавтов на Марс.

Что касается аппарата Danuri, то он оснащен шестью инновационными приборами, из которых только один был создан в NASA, а остальные разработали корейские ученые. В феврале 2023 года аппарат начнет полноценную научную работу, которая включает в себя картографирование и анализ лунной поверхности, а также другие исследования. В частности, Danuri будет искать залежи водяного льда, а также поможет ученым лучше понять природу остаточного магнитного поля Луны.

В июне 2022 года Южная Корея успешно запустила свои первые спутники на орбиту, что стало действительно историческим шагом в освоении космоса этой страной. Полет космического аппарата Danuri приближает Южную Корею к амбициозной цели – стать новым полноправным игроком в сфере освоения космоса.