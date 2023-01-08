В декабре 2022 года инфляция в Монголии достигла 13,2 процента

CentralAsia (MNG) - Цены на потребительские товары и услуги в декабре выросли на 13,2 процента, в основном за счет подорожания лекарств и медицинских услуг на 17,4 процента и одежды, текстиля и обуви на 18,5 процента.

По данным Нацстаткома, индекс потребительских цен в 2022 году по стране составил 13,2 процента. 47,6 процента из прироста на 13,2 процента объясняется ростом цен на импортные товары.

При увеличении стоимости потребительских товаров и услуг на 13,2 процента стоимость транспортной группы увеличилась на 6,2 процента, алкогольных напитков и табачных изделий - на 8,1 процента, продуктов питания, напитков и воды - на 15,4 процента, цен на жилье, воду , электроэнергия, газ и другие виды топлива увеличились на 15,4 процента, в стоимостном выражении на 15,4 процента, медикаменты и медицинские услуги на 17,4 процента, одежда, ткани и обувь на 18,5 процента.

Однако в декабре 2022 года, когда инфляция выросла на 1 процент по сравнению с предыдущим месяцем, цены на продукты питания, напитки и воду выросли на 1,9 процента, цены на алкоголь и табак выросли на 0,6 процента, цены на одежду, текстиль и обувь выросла на 1,2 процента, а цены на транспорт выросли на 0,4 процента, что сказалось, по данным Национального статистического комитета.

С сентября 2022 года Банк Монголии повысил учетную ставку на три процентных пункта, чтобы довести рост индекса потребительских цен до целевого уровня. Объясняется, что это мера, предпринятая для защиты обменного курса тугриков параллельно с мерами, принимаемыми крупнейшими мировыми центральными банками. С тех пор инфляция остается выше одного процента в течение последних трех месяцев.

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