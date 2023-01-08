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Почти 170 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 169 случаев коронавирусной инфекции, случаи коронавирусной пневмонии не выявлялись, сообщает Минздрав. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 404 104 случая коронавирусной инфекции и 90 617 случаев коронавирусной пневмонии.

На 8 января лечение получают 2 517 человек (2 375 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах остаются 272 заболевших, амбулаторно лечатся – 2 245. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

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Коронавирус в Казахстане
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