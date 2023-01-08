Китай отменяет коронавирусные ограничения пересечения границы

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CentralAsia (CA) - Антиковидные ограничения для прибывающих в Китай иностранцев, действовавшие с начала 2020 года, начали постепенно отменяться руководством страны. В частности, с 8 января путешественники смогут больше не уходить на пятидневный карантин после приезда в Китай.

Как передает Bloomberg, китайские власти пока что сохраняют требование для прибывающих в страну о наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за 48 часов до приезда в Китай. Смягчение политики по борьбе с COVID-19 также отразилось и на китайских гражданах: теперь жители материкового Китая вновь могут получать заграничные паспорта и туристические визы.

«Однако границы Китая остаются закрытыми для туристов, а иностранцам разрешено въезжать в страну только для деловых или семейных визитов»,— уточняет агентство Al Jazeera. По его информации, в страну уже прилетели 387 пассажиров из Сингапура и Канады.

Пассажирское сообщение между материковым Китаем и Гонконгом по сухопутным и морским маршрутам также было возобновлено, однако с ограничениями на численность пассажиров и требованием о наличии отрицательного теста.

Осенью 2022 года на фоне жесткой политики «нулевой терпимости» к COVID-19, проводившейся китайским руководством, в стране начались массовые протесты. Они привели к относительной либерализации политики китайских властей в сфере здравоохранения, уже в начале декабря руководство страны объявило о значительном сокращении санитарных ограничений.