До 20 выросло число детей, умерших в Узбекистане после приема индийского лекарства от ОРВИ

CentralAsia (UZ) - До 20 возросло число детей, скончавшихся в Узбекистане после приема лекарственного препарата против ОРВИ индийской компании, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

«Управление здравоохранения Наманганской области (Ферганская долина) подтвердило смерть трехлетнего ребенка в Учкурганском районе Наманганской области», - говорится в сообщении.

Ранее в конце декабря министерство здравоохранения Узбекистана заявило о гибели 18 детей после приема препарата от ОРВИ «Док-1 Макс» индийской компании. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль. Позже стало известно о смерти еще одного ребенка в Кашкадарьинской области (юг страны).

Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело. Задержаны представители компании-импортера лекарства и национального центра стандартизации лекарств по статье «нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Реализация всех препаратов индийской фармацевтической компании на территории Узбекистана приостановлена.

По данным СМИ, в октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и диэтиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка.