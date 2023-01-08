SCMP: 20 ведущих китайских ученых и инженеров умерли после смягчения антиковидных мер

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CentralAsia (CA) - После смягчения властями Китая ограничений по COVID-19 в стране умерли 20 высокопоставленных инженеров и ученых, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Речь идет о периоде с 15 декабря 2022-го по 4 января 2023 года. По данным издания, это аномально высокий показатель смертности, превышающий среднегодовые цифры за 2017–2021 годы. С 2017 года в среднем умирали по 16 академиков в год, а в 2021 году было зафиксировано 13 смертей.

Все умершие ученые были членами Китайской инженерной академии. Самому молодому из них было 77 лет, самому старому — 102 года. «Для сравнения, в период с 2017 по 2021 год в среднем было зарегистрировано 16 смертей в год (13 смертей в 2021 году)»,— приводится в материале SCMP статистика смертности в академии.

Автор SCMP ссылается на информацию с веб-сайта научного учреждения, однако какие-либо новости на эту тему за 2023 год на портале отсутствуют. Прямых ссылок на данные о смертности в академии SCMP также не приводит.

Причина смерти академиков не разглашается. Пекинский медик в диалоге с изданием предположил, что повышенная смертность в академическом сообществе могла стать следствием переполненности больниц. «Члены академии обычно имеют привилегированный доступ к медицинскому обслуживанию, но сейчас нет свободных коек для их лечения»,— пояснил неназванный врач.

Также приводится оценка бывшего главного научного сотрудника Китайского центра по контролю за заболеваниями Цзэн Гуана. По его данным, в Пекине коронавирусом болели более 80 процентов населения. В столице живут большинство ученых и инженеров преклонного возраста.