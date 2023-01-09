Спортивный календарь на 2023 год для монгольских спортсменов

CentralAsia (MNG) - Национальный олимпийский комитет Монголии представил расписание крупных соревнований, в которых монгольские спортсмены могут принять участие в 2023 году.

В этом году монгольских спортсменов ждут четыре большие игры. Среди них наиболее важными соревнованиями станут Восточноазиатские юношеские игры, которые пройдут в Улан-Баторе в августе, и Азиатские игры, которые пройдут в сентябре и октябре.

Кроме того, официальные лица сообщили, что монгольские спортсмены планируют проверить свою скорость и ловкость на важных олимпийских квалификационных соревнованиях.

Спортивный календарь 2023

ЧМ по боксу среди женщин пройдет в Дели, Индия, с 15 по 31 марта;

ЧМ по боксу среди мужчин в Ташкенте, Узбекистан, 1-15 мая;

ЧМ по дзюдо в Дохе, Катар, с 7 по 14 мая;

ЧМ по тхэквондо в Баку, Азербайджан, с 29 мая по 4 июня;

ЧМ по баскетболу 3х3 в Вене, Австрия, с 30 мая по 4 июня;

ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке, Япония, с 14 по 30 июля;

ЧМ по велоспорту в Глазго, Шотландия, 3-13 августа;

Всемирный фестиваль по пляжным видам спорта на Бали, Индонезия, 16-23 августа;

ЧМ по стрельбе в Баку, Азербайджан с 14 августа по 3 сентября;

Восточноазиатские юношеские игры пройдут в Улан-Баторе, столице Монголии, с 16 по 23 августа;

ЧМ по легкой атлетике в Будапеште, Венгрия, с 19 по 27 августа;

ЧМ по бадминтону в Копенгагене, Дания, с 21 по 28 августа;

ЧМ по стрельбе из лука в Берлине, Германия, с 31 июля по 6 августа;

ЧМ по тяжелой атлетике в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 2-17 сентября;

ЧМ по борьбе в Белграде, Сербия, 16-24 сентября;

Азиатские игры в Ханчжоу, Китай, с 23 сентября по 8 октября;

Азиатский фестиваль боевых искусств и закрытых помещений 17-26 ноября в Бангкоке-Чонбури, Таиланд.

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