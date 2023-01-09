Восемьдесят процентов парка общественного транспорта Улан-Батора обновят в этом году

CentralAsia (MNG) - В этом году общественный транспорт Улан-Батора будет модернизирован за счет добавления 384 новых автобусов.

Пресс-секретарь канцелярии губернатора столицы Н.Сугар сказал: «Первоначально будет закуплено 224 автобуса. Сейчас 100 из них находятся на пограничном пункте пропуска города Эрлянь в Китае и 10 января прибудут в Улан-Батор, который вступит в строй 15 января. Остальные 124 автобуса будут доставлены в Улан-Батор в феврале».

В государственном бюджете на этот год запланировано более 340 миллиардов тугриков на обновление парка общественного транспорта. В 2022-2023 годах из эксплуатации выйдет более 856 автобусов и троллейбусов. Поэтому Гражданский представитель Хурал столицы намерен завершить 80-процентную реконструкцию общественного транспорта при поддержке правительства, и работы продолжаются.

В прошлом году привезли 100 автобусов, 50 из них обслуживают в школах.

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