Aspire Mining продвигает одобрение регулирующих органов для проекта по добыче коксующегося угля Oвоот

CentralAsia (MNG) - Компания Aspire Mining Ltd (ASX:AKM) продолжает получать одобрения регулирующих органов для полностью принадлежащего мировому классу проекта по добыче коксующегося угля Oвоот (Ovoot Coking Coal Project - OCCP) на северо-западе Монголии.

В декабре 2022 года компания получила окончательные письменные разрешения на некоторые важные вехи на пути выдачи разрешений, что подготовило почву для дальнейшего прогресса в 2023 году.

Разработка OCCP требует завершения и утверждения регулирующими органами многочисленных оценок и исследований для получения лицензий и разрешений, необходимых для содействия строительству запланированной горнодобывающей, перерабатывающей и транспортной инфраструктуры.

Aspire Mining является 100-процентным владельцем OCCP и 90-процентным владельцем проекта по добыче коксующегося угля Нуурстэй в аймаке Хувсугул (провинция) на северо-западе Монголии.

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