Американское реалити-шоу успешно зашло в Монголию и стало любимой программой зрителей

CentralAsia (MNG) - The Apprentice Mongolia — самое успешное деловое шоу среди монгольских зрителей. Это уже второй сезон на частном телеканале Монгол HD.

Программа фокусируется на группе бизнесменов, соревнующихся в ряде связанных с бизнесом задач, поставленных монгольским бизнесменом и бывшим заместителем министра финансов Ганхуягом Чулууном, чтобы доказать, что они достойны предложенного им приза. Чтобы наблюдать за кандидатами, когда они выполняют эти задачи, Ганхуягу помогают два близких деловых партнера, которые выступают в качестве наблюдателей и мало участвуют в том, что происходит.

В шоу, объявленном «Лучшим собеседованием при приеме на работу», участвуют от четырнадцати до восемнадцати деловых людей, которые соревнуются в течение сезона, при этом обычно один участник выбывает за каждую серию. Участники делятся на две «корпорации» (команды), по одному члену от каждой из которых добровольно выступает в качестве менеджера проекта над каждой новой задачей.

Корпорации выполняют связанные с бизнесом задачи, такие как продажа продуктов, сбор денег на благотворительность или создание рекламной кампании, при этом одна корпорация выбирается победителем на основе объективных показателей и субъективных мнений хозяина и его советников, которые следят за работой команд. задания. Проигравшая корпорация посещает собрание совета директоров с ведущим шоу и их советниками, чтобы выяснить, почему они проиграли, и определить, кто внес наименьший вклад в команду. Эпизоды закончились тем, что ведущий исключил одного участника из конкурса со словами «Вы уволены!»

The Apprentice — это американское реалити-шоу в деловом стиле, созданное британским телепродюсером Марком Бернеттом.

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