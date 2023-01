Впервые из Монголии журнал Mongolian Geoscientist был одобрен университетским академическим журналом Scopus

CentralAsia (MNG) - Скоро будет выпущен новый номер журнала Mongolian Journal of International Affairs, издаваемый на английском языке Институтом международных отношений МАН, который является самым высоким среди 7 журналов, с которыми сотрудничает MongoliaJOL, по уровню цитируемости Google Scholar.

3 академических журнала, таких как Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, Mongolian Geoscientist и Mongolian Journal of Agricultural Sciences с которыми сотрудничает с MongoliaJOL зарегистрированы в службе обнаружения Discovery service EBSCO. Таким образом, вместе с монгольским химическим журналом Mongolian Journal of Chemistry, который первым зарегистрирован из Монголии, в поисковой системе было зарегистрировано в общей сложности 4 журнала.

Академический журнал Mongolian Geoscientist Университета науки и технологии, партнера MongoliaJOL, соответствует предварительным критериям для регистрации в Georef Американского института наук о Земле, крупнейшей индексной базе данных в области геологии.

В настоящее время он зарегистрирован в базе данных GeoRef Preview и вскоре будет добавлен в базу данных Georef, когда процесс будет завершен.

Scopus или «Скопус» — единая библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы, созданная в 2004 году академическим издательством Elsevier. Доступ к Scopus осуществляется по институциональной подписке. На январь 2020 года, в Scopus было проиндексировано около 77,8 млн публикаций из более чем 25 100 изданий, более 9,8 млн докладов с конференций и 44 млн патентов.

Пользователи Scopus могут осуществлять поиск по ключевым словам, фразам, названию статьи или журнала. Выданные системой результаты фильтруются по году публикации, теме, аффилиации, типу документов. Также в базу данных встроены инструменты отслеживания, анализа и визуализации данных.

Все включённые в Scopus периодические издания проходят проверку Консультативным советом по отбору контента (англ. Content Selection & Advisory Board). При этом издания обязаны поддерживать высокое качество своих публикаций – ежегодно их проверяют на предмет соответствия минимальным требуемым показателям индекса Хирша, CiteScore, SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP).

