Совет Безопасности ООН проведет заседание по поводу запрета талибов на работу женщин-гуманитарных служащих в Афганистане

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН должен провести закрытое заседание на следующей неделе, чтобы обсудить решение администрации Афганистана, возглавляемой талибами, о запрете на работу женщин-гуманитариев, сообщили дипломаты в среду, 4 января, пишет Reuters.

Япония и Объединенные Арабские Эмираты обратились с просьбой о проведении закрытого заседания Совета Безопасности ООН 13 января для обсуждения решений, объявленных талибами, сообщил официальный представитель постоянного представительства ОАЭ при ООН Шахад Матар.

О запрете для женщин-сотрудников по оказанию помощи во всех национальных и международных неправительственных организациях объявила администрация, возглавляемая талибами, 24 декабря. Это последовало за запретом, введенным ранее в прошлом месяце для женщин, посещающих университеты. Девочек запретили посещать среднюю школу в марте прошлого года.

Глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс должен посетить Афганистан в ближайшие недели, чтобы встретиться с официальными лицами талибов.

26 декабря постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Нуссейбе осудила решение талибов запретить женщинам работать в местных и международных НПО в Афганистане.

Нуссейбе предупредил, что решение талибов будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи в Афганистане, когда около двух третей афганского народа нуждаются в гуманитарной помощи, а около шести миллионов человек сталкиваются с угрозой голода, говорится в заявлении, опубликованном Министерством обороны ОАЭ.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «привержены защите женщин везде, где их права находятся под угрозой, в том числе в Афганистане, поскольку, к сожалению, мы продолжаем видеть углубление и ухудшение ситуации».

Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, а также Высокий представитель Европейского Союза выразили обеспокоенность по поводу приказа талибов, запрещающего женщинам-служащим неправительственных организаций (НПО) с рабочего места.

В заявлении министров иностранных дел говорится: «Мы поддерживаем призывы афганского народа к девочкам и женщинам вернуться на работу, в школу и университет, а также к тому, чтобы женщины продолжали играть важную роль в оказании гуманитарной помощи и помощи в удовлетворении основных потребностей, и мы настоятельно призываем Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девочек в Афганистане».

По крайней мере, четыре крупные глобальные группы приостановили свою деятельность, поскольку заявили, что не могут осуществлять свои программы без женского персонала. Организация Объединенных Наций заявила, что 97% афганцев живут в нищете, две трети населения нуждаются в помощи, чтобы выжить, и 20 миллионов человек сталкиваются с острым голодом.