В Бразилии сторонники бывшего президента ворвались в президентский дворец и здание конгресса. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания Верховного суда, министерств и Конгресса в бразильской столице. Об этом сообщают Reuters и AP.

По сообщению CNN Brasil, протестующие также вторглись в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Внутри оккупированных зданий демонстранты устроили беспорядки и вандализм. Люди выбивают окна и двери и делают фотографии, сидя в депутатских креслах.

Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства. Бразильские власти уже отдали приказ ввести военных в столицу. Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни совершает рабочую поездку в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили «акты вандализма и фашизма». По его словам, в истории страны еще не было подобного прецедента.

Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews.

Бразильская полиция задержала около 200 человек за участие в беспорядках в столице, сообщил Минюст. Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша ранее заявлял о задержании больше 400 человек, но, как передает G1, полиция не подтвердила эту информацию.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранительные органы считают, что штурм зданий госвласти в Бразилиа был спланирован. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу, он намерен посетить здания, где произошли погромы.

From the Trump/Far Right playbook, when democracy (ie ordinary people voting even when you make it difficult for them to vote) doesn’t go your way, then storm the Parliament/Capitol/Court



This time in Brazil where Bolsonaro’s thugs are in actionpic.twitter.com/00zzPVegaC