В Бразилии сторонники бывшего президента ворвались в президентский дворец и здание конгресса. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Сотни сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания Верховного суда, министерств и Конгресса в бразильской столице. Об этом сообщают Reuters и AP.

По сообщению CNN Brasil, протестующие также вторглись в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Внутри оккупированных зданий демонстранты устроили беспорядки и вандализм. Люди выбивают окна и двери и делают фотографии, сидя в депутатских креслах.

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Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства. Бразильские власти уже отдали приказ ввести военных в столицу. Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни совершает рабочую поездку в штат Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили «акты вандализма и фашизма». По его словам, в истории страны еще не было подобного прецедента.

🚨VEJA: Palácio do Planalto nesse momento. Há relatos de que invadiram também a sala do presidente Lula e depredaram o lugar. pic.twitter.com/OPjQsLGOu3 — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями, сообщил местный телеканал GloboNews.

ATENTADOS EM BRASÍLIA: Prédio do STF tem o andar térreo e o plenário complemente destruídos. Servidores da segurança foram ameaçados e documentos oficiais podem ter sido extraviados. Vídeo: George Marques. pic.twitter.com/NAPmiJqvms — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

Бразильская полиция задержала около 200 человек за участие в беспорядках в столице, сообщил Минюст. Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша ранее заявлял о задержании больше 400 человек, но, как передает G1, полиция не подтвердила эту информацию.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранительные органы считают, что штурм зданий госвласти в Бразилиа был спланирован. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу, он намерен посетить здания, где произошли погромы.

From the Trump/Far Right playbook, when democracy (ie ordinary people voting even when you make it difficult for them to vote) doesn’t go your way, then storm the Parliament/Capitol/Court



This time in Brazil where Bolsonaro’s thugs are in actionpic.twitter.com/00zzPVegaC — nazir afzal (@nazirafzal) January 8, 2023

Первые сообщения о том, что демонстранты начали штурм, поступили за три часа до этого. В социальных сетях распространились видео, на которых толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям и заходят в них. В том числе они оказались в президентском дворце.

Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца.

Беспорядки произошли всего через неделю после того, как новый президент Бразилии социалист Лула да Силва был приведен к присяге 1 января. Его предшественник Жаир Болсонару, по данным СМИ, покинул страну 30 декабря.

Голосование состоялось в конце октября 2022 года, по его результатам Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.