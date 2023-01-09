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28 китайских самолетов залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Китайская армия приступила к очередным учениям в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. На этом фоне Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля армии Китая (НОАК), передает Reuters.

«За период с 6:00 8 января до 6:00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении.

В опознавательную зону тайваньских систем ПВО вошли 28 самолетов, в том числе три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 истребителей J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Наблюдать за ними отправили воздушный и морской патрули. Кроме того, военные развернули ракетные комплексы наземного базирования, добавили в Минобороны Тайваня.

Согласно заявлению Китая, целью учений была проверка совместных боевых возможностей и «решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня».

Китай ранее последний раз проводил масштабные учения в конце декабря. Тайвань тогда сообщал, что 43 китайских самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в начале августа 2022 года после визита на остров тогда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит не был согласован с Пекином, который считает Тайвань своей территорией. В связи с этим вблизи острова начались крупные военно-морские учения, Китай пригрозил США «сильным и мощным ответом».

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