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В Казахстане из-за непогоды закрыт 61 участок автодорог

CentralAsia (KZ) -  В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 61 участок автодорог, из которых 26 – республиканского значения, сообщает пресс-служба МЧС.

Скопление автотранспорта сейчас наблюдается на трассе Астана – Щучинск (восемь грузовых автомобилей), ​в Актюбинской области на трассе Актобе – Карабутак (30 автотранспортных средств), в Абайской области на выезде из с. Калбатау (46 единиц автотранспорта) и на дороге Кокпекты – Калбатау (39 единиц автотранспорта), в Павлодарской области на дороге Шидерты – Караганда (20 машин).

Всего 143 единиц техники находятся при выезде из населенных пунктов, ожидают открытие автодорог, отметили в МЧС.

За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей.

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