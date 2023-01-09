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В Казахстане за сутки зарегистрировали 105 случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции и 7 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 404 209 случаев КВИ+ и 90 624 случаев КВИ-.

На 9 января лечение получают 2 534 человека (2 386 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 272 заболевших, амбулаторно лечатся – 2 262. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

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Коронавирус в Казахстане
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