В Астане и некоторых городах Казахстана из-за холодов школьников переводят на удаленку

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CentralAsia (KZ) - В ряде регионов Казахстана школьников переводят на дистанционное обучение из-за аномальных холодов, сообщают местные СМИ.

Так, третья четверть школьников Астаны начнётся с дистанционки.

«В связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11-х (12-х) классов и студенты 1-2-го курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

В Астане учащиеся 0-9-х классов первой смены также перешли на дистанционное обучение.

Также сообщается, что на удаленку перешли школьники и студенты колледжей Семея, Костаная, Северо-Казахстанской области.

В школах Актобе из-за морозов отменили занятия. Ожидается, что в ближайшие дни в регионе будут морозы до -38 градусов.

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