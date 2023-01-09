В первый день открытия границы между двумя странами путешествовали 513 человек

CentralAsia (MNG) - Крупнейший пограничный пункт пропуска на монгольско-китайской границе Замын-Ууд открылся после трехлетней реконструкции и начал пропускать пассажиров после снятия ограничений со стороны КНР.

Пассажирское движение через автомобильный пункт пропуска Замын-Ууд-Эрлянь на монголо-китайской границе возобновилось 8 января. Прохождение контроля граждан осуществляется через реконструированный зал обслуживания пассажиров.

По данным таможенной службы, в первый день через автомобильный пункт пропуска Замын-Ууд-Эрлянь прошло 513 человек, в частности, в Китай въехали 222 гражданина Монголии и 148 граждан Китая, а на территорию Монголии въехало 85 граждан Китая.

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