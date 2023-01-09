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Новый посол Южной Корея вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Госсекретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж принял посла Республики Корея в Монголии Ким Жон Гу, который вручил копии своих верительных грамот.

В ходе встречи посол отметил свою приверженность укреплению двусторонних отношений и сотрудничества на уровне «Стратегического партнерства» и его расширению в социально-экономических сферах.

Отметив, что Республика Корея является третьим соседом и близким партнером Монголии, госсекретарь Анхбаяр Нямдорж выразил готовность сотрудничать с послом Ким Жон Гу в сфере укрепления торгово-экономического сотрудничества и защиты интересов граждан на основе прочных отношений.

Стороны договорились организовать в ближайшее время первую встречу «Совместного исследовательского центра редкоземельных металлов», начать переговоры по «Соглашению об экономическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея», а также достичь ощутимых результатов с точки зрения облегчения взаимных поездок граждан.

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