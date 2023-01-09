Первый цифровой музей Монголии работает в городе Эрдэнэт

CentralAsia (MNG) - Первый цифровой музей Монголии находится в Эрдэнэт. Проект музея был начат в 2020 году с целью сохранения исторического развития и пути индустрии Эрдэнэт как ценного наследия.
В музее шесть залов: «Горное дело Монголии», «Электронная информация», «Историческая траектория», «Производственно-технологические инновации», «Социально-ответственная эренетская промышленность» и «Наша гордость».
В этих залах представлено более 200 видеопрограмм, более 1000 экспонатов, более 160 книг, а также материальное и нематериальное наследие, связанное с 40-летней историей, исследованиями и развитием индустрии Эрдэнэт.
Еще одна особенность Цифрового музея:
- Стол с 3D-голограммами
- VR-очки
- Цифровой киоск для описания экспонатов
- Виртуальная комната с обзором 270 градусов
- Датчик звуковой частоты вибрирующего пола
- 360 голограмма
- 10-пальцевый сенсорный экран.
Зрители почувствуют себя рядом с карьером рудника Эрдэнэт, внутри горного экскаватора, в заводских цехах и смогут ощутить взрыв карьера с помощью вибрирующего умного пола, с обзором 270 градусов.