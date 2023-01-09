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Первый цифровой музей Монголии работает в городе Эрдэнэт

CentralAsia (MNG) -  Первый цифровой музей Монголии находится в Эрдэнэт. Проект музея был начат в 2020 году с целью сохранения исторического развития и пути индустрии Эрдэнэт как ценного наследия.

В музее шесть залов: «Горное дело Монголии», «Электронная информация», «Историческая траектория», «Производственно-технологические инновации», «Социально-ответственная эренетская промышленность» и «Наша гордость».

В этих залах представлено более 200 видеопрограмм, более 1000 экспонатов, более 160 книг, а также материальное и нематериальное наследие, связанное с 40-летней историей, исследованиями и развитием индустрии Эрдэнэт.

Еще одна особенность Цифрового музея:

  • Стол с 3D-голограммами
  • VR-очки
  • Цифровой киоск для описания экспонатов
  • Виртуальная комната с обзором 270 градусов
  • Датчик звуковой частоты вибрирующего пола
  • 360 голограмма
  • 10-пальцевый сенсорный экран.

Зрители почувствуют себя рядом с карьером рудника Эрдэнэт, внутри горного экскаватора, в заводских цехах и смогут ощутить взрыв карьера с помощью вибрирующего умного пола, с обзором 270 градусов.

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