В Казахстане ожидаются сильные морозы до - 43 градусов

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 10 – 12 января ожидаются сильные морозы, которые принесет Северный антициклон с холодным арктическим воздухом, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, смещаясь к южным регионам республики, антициклон вызовет в горных районах юга и юго-востока сильный снег, на большей части страны – понижение температуры: на западе ночью -27-35°C, днем -15-25°C, на юго-западе республики ночью -12-23°C, днем -5-15°C, на востоке ночью -30-43°C, днем -23-33°C, на юге, юго-востоке -20-31°C, днем -12-23°C.

На северо-западе и севере ночью ожидается повышение температуры от -32-40°C до -20-30°C, днем от -27-35°C до -13-22°C, в центре основной фон ночью -35-40°C, на юге региона -25-30°C, днем повышение от -20-30°C до -15-26°C.

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