Турецкая полиция задержала таджикистанца и узбекистанца, подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле на Новый год

Фото: Sabah

CentralAsia (TJ) - Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство», планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщила газета Sabah.

«Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля», - пишет газета.

Мужчины задержаны. Сообщается, что гражданин Таджикистана с инициалами К.З.И. и по кличке «Абу Маймун» эксперт по самодельным взрывчатым веществам в ИГ. Установлено, что он обучал членов террористической организации этому, а также вел пропагандистскую деятельность в социальных сетях в пользу ИГ.

По данным полиции, «Абу Маймун» помещен под стражу, а в отношении гражданина Узбекистана А.М. начата процедура депортации.

Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ в Афганистане и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки.

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