В Туркменистане запретили выдавать водительские права незамужним женщинам

CentralAsia (TM) - Госавтоинспекция Туркменистана включила свидетельство о браке в список необходимых документов на выдачу автомобильных прав женщинам. Об этом сообщает Turkmen.News.

Помимо свидетельства о браке женщины должны предоставить справку о составе семьи и характеристику с места работы, а также стандартный пакет документов — паспорт, медицинскую справку и прочее.

Еще одно неофициальное условие — женщина, желающая водить машину, должна быть старше 40 лет и на ее имя должен быть зарегистрирован автомобиль. Управлять машиной по доверенности женщинам не разрешается.

Несколько лет гражданки Туркменистана вообще не могли получить или продлить права. В конце 2020 года водительские удостоверения начали продлевать женщинам старше 40 лет, затем возможность водить машину без ограничений по возрасту получили сотрудницы иностранных посольств и те, у кого есть члены семьи с инвалидностью или онкологическим заболеванием. Позже сообщалось о снятии возрастных ограничений, однако ситуация с выдачей водительских прав по факту не изменилась.