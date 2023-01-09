Таиланд отменил требование по вакцинации для туристов

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CentralAsia (CA) - Таиланд отказался от требования по предъявлению сертификата о вакцинации для всех въезжающих в страну, сообщает SCMP. Ограничение, введенное на фоне вспышки COVID-19 в Китае, формально действовало менее суток.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул денонсировал сообщение об ограничениях, выпущенное министерством транспорта, и заявил, что въезд в страну останется открытым для всех.

Как сообщал Минтранс королевства, с 9 января и как минимум до конца месяца летящие в Таиланд пассажиры должны были предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 при посадке на рейс или свидетельство о перенесенном заболевании. Такое же требование действовало в Таиланде в период пандемии коронавируса, но в октябре 2022 года его отменили.

«Предъявлять свидетельство о вакцинации было бы обременительно и неудобно, поэтому группа [экспертов] решила, что в этом нет необходимости», — сказал Чарнвиракул.

Анутин пояснил, что сейчас Таиланд ожидает от 7 до 10 млн китайских туристов по сравнению с более ранними прогнозами в 5 млн. Наплыв гостей из Китая, как ожидают власти Таиланда, поможет туристической отрасли страны, сильно пострадавшей в период пандемии.

«Это хороший знак для туристического сектора Таиланда… экономика страны быстро восстановится. После того, как нас опустошал COVID-19 в течение последних трех лет», — сказал министр.

Новые коронавирусные ограничения на въезд разные страны мира начали вводить на фоне быстрого роста заболеваемости в Китае, где власти приняли решение отказаться от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и сняли большую часть пандемийных запретов. В частности, были сокращены сроки карантина для заболевших, отменены карантинные мероприятия в целых районах страны, сняты требования по обязательной госпитализации для бессимптомных больных. К началу этого года обязательное тестирование для приезжающих из Китая ввели 14 стран.