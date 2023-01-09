Аномальные холода ожидаются в Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - В предстоящие несколько дней в странах Центральной Азии ожидаются аномальные холода, сообщает «Метеожурнал».

В Казахстане 10 января в ночные часы морозы в северных, западных и центральных районах до -30…-35. 11 января морозы сместятся на восток республики и продолжат смещение на юг. Местами до -31…-36 градусов.

С 12 января на юге и юго-востоке Казахстана -24…-29, в горных районах ниже -30 градусов.

В Кыргызстане с 12 января в предгорных районах до -20…-25, в горных районах до -29…-34 градусов.

В Таджикистане в равнинных районах республике на юго-востоке морозы до -10…-15, в горных районах до -24…-29.

В Узбекистане 11 января в северных районах морозы ночью до -17…-22, с 12 января на большей части страны минимальная температура до -14…-19, местами в горных, предгорных районах до -19…-24, на севере до -20 и ниже.

В Афганистане в горных районах с 12 января в ночные часы -25…-30, в равнинных районах страны на юге до -10…-15, на севере до -12…-17, местами -18…-23.

В Туркменистане 11 январе на севере страны до -15…-20, 12 января -17…-22, на юго-востоке -18…-23, на остальной территории преобладающая минимальная температура -12…-17.