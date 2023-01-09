В администрации Андижанского зоопарка рассказали подробности, как медведь загрыз рабочего

CentralAsia (UZ) - В зоопарке Андижана медведь напал на работника. Инцидент произошел 3 января текущего года в 16:00.

Как сообщили Kun.uz в администрации парка, работник зоопарка зашел в вольер к медведю, чтобы покормить его. Животное бросилось на него и укусило за шею.

В результате рабочий получил серьезные травмы и скончался на месте.

Мужчина ухаживал за медведями с 2021 года. Он стал жертвой медведя из-за неосторожности.

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В отношении должностные лиц ООО «Усманабад Файзи», которые являются владельцами зоопарка, возбуждено дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса.

Ранее, в начале января 2019 года стало известно, что в Андижанском зоопарке лев растерзал зашедшего в клетку 45-летнего смотрителя.

30 декабря 2018 года смотритель зоопарка был растерзан львом, когда зашел в клетку, чтобы покормить хищника. Мужчина скончался от полученных ран. Зоопарк расположен в Ходжаабадском районе Андижанской области.

Зоопарк, который считается вторым по величине зоопарком в Узбекистане после зоопарка в Ташкенте, был открыт в 2016 году. В этом зоопарке содержится более 50 видов животных.