В Казахстане в 4 раза увеличили штраф за мелкое хулиганство и мат в общественных местах

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CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана ужесточили наказание за мелкое хулиганство и мат в общественных местах, увеличив размер штрафа до 69 тысяч тенге и срок ареста — до 30 суток. Об этом сообщает Tengrinews.kz с пресс-брифинга МВД.

Замначальника комитета административной полиции МВД Азамат Куримбаев отметил, что нововведения заработают с марта 2023 года, когда поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступят в силу.

По словам Куримбаева, в новой редакции кодекса мелкое хулиганство — это нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставания к людям, а также осквернение зданий и мест общего пользования.

В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях мелкое хулиганство наказывается штрафом до 17 250 тенге или арестом на 10 суток. При повторном нарушении предусмотрен административный арест до 15 суток.

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