Макрон рассказал о «парадоксальности» Путина и его мотивах Украине

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что при встрече президент России Владимир Путин не кажется неприятным человеком. Он также считает, что Путин начал военную операцию в Украине, чтобы расширить российскую территорию и восстановить «периметр империи».

«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. В этом парадокс»,— сказал Макрон в передаче Les Rencontres du Papotin, в которой страдающие аутизмом журналисты берут интервью у известных людей.

Он рассказал, что в ходе встречи в феврале 2022 года президент РФ утверждал, что европейцы и американцы через Украину угрожали безопасности России. «Я думаю, что это не так. И в основном он решил начать эту войну, чтобы вернуть территории, расширить Россию и восстановить в некотором смысле периметр империи, которая существовала ранее. Поэтому он взял на себя очень большую ответственность за себя, за свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас»,— добавил президент Франции.

The Telegraph отмечает, что интервью для проекта Les Rencontres du Papotin было записано еще в ноябре, до того, как Макрон «публично изменил» свою политику по украинскому конфликту. Изначально президент Франции был одним из главных сторонников продолжения переговоров с Москвой и лично Владимиром Путиным. Однако в последние недели политика Парижа изменилась. Франция стала первой страной, поставившей на Украину танки западного производства — легкие колесные танки AMX-10 RC (иногда классифицируются как бронемашины, несмотря на наличие орудия 105 мм).

Путин и Макрон последний раз общались по телефону 11 сентября. Кремль говорил, что общение прекратилось, потому что президент Франции не прислушивается к позиции России. В декабре Эмманюэль Макрон заявил о планах обсудить с российским коллегой меры безопасности АЭС в Украине, но возможные сроки разговора не называл.

Эмманюэль Макрон неоднократно выступал за диалог с Россией и говорил, что ее не надо унижать. При этом он стал первым западным лидером, пообещавшим Киеву танки западного производства. 4 января во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал ему танки AMX-10 RC.