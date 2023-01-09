Украина сообщила о критическом дефиците советских трансформаторов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Украине возник критический дефицит советских трансформаторов напряжением 750 кВ, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он пояснил, что большинство трансформаторов были разрушены из-за обстрелов и их надо восстанавливать.

«В течение первых восьми месяцев войны Украина не так сильно пострадала, поскольку у нас был большой запас (дополнительных) трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы»,— сказал Financial Times (FT) Кудрицкий.

Как уточняет издание, большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему, которая работает при более высоком напряжении, чем в Европе. Это делает ее несовместимой с большей частью западного оборудования. Уточняется, что каждый из советских трансформаторов весит до 200 т.

Россия с октября начала массовые удары по критической инфраструктуре Украины. В середине декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. FT пишет, что в результате обстрелов повреждено более 40% энергетической инфраструктуры Украины. Власти страны оценивали восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов.