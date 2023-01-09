Лавров и новый глава МИД КНР Цинь Ган провели телефонные переговоры

- Азия и мир, политика
- 17:56, 09 января 2023
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CentralAsia (CA) - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российский министр поздравил своего китайского коллегу с назначением и пожелал успехов на посту. В ходе разговора дипломаты также обсудили вопросы двусторонней, глобальной и региональной повестки дня.
Главы МИД отметили неприятие вмешательства США во внутренние дела двух государств и констатировали единство подходов Москвы и Пекина к проблемам мирового развития.
В сообщении подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. «Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», - также сообщили в российском МИД.
Лавров также пригласил Цинь Гана посетить Россию в удобное для него время.
Китайский посол в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР в конце декабря. На этом посту он сменил Ван И, который занимал должность с 2013 года.