Лавров и новый глава МИД КНР Цинь Ган провели телефонные переговоры

CentralAsia (CA) - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российский министр поздравил своего китайского коллегу с назначением и пожелал успехов на посту. В ходе разговора дипломаты также обсудили вопросы двусторонней, глобальной и региональной повестки дня.

Главы МИД отметили неприятие вмешательства США во внутренние дела двух государств и констатировали единство подходов Москвы и Пекина к проблемам мирового развития.

В сообщении подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. «Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», - также сообщили в российском МИД.

Лавров также пригласил Цинь Гана посетить Россию в удобное для него время.

Китайский посол в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД КНР в конце декабря. На этом посту он сменил Ван И, который занимал должность с 2013 года.