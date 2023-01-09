В Иране казнили двух участников протестов — по обвинению в убийстве силовика

CentralAsia (CA) - В Иране казнили двоих мужчин, которых местный суд признал виновными в убийстве члена проправительственной военизированной организации «Басидж» во время антиправительственных протестов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление иранских властей.

Мохаммад Мехди Карами и Мохаммад Хоссейни были повешены утром 7 января, через несколько дней после того, как Верховный суд страны подтвердил их приговоры.

Карами и Хоссейни признаны виновными в убийстве члена «Басидж» Рухоллы Аджамяна 3 ноября прошлого года, когда в городе Карадж к западу от Тегерана происходили массовые антиправительственные протесты.

На видео, циркулировавших в тот день в социальных сетях, видно, что главная автомагистраль города перекрыта протестующими толпами, а Аджамян в форме «Басидж» неподвижно лежит на земле.

По данным судебных органов, в связи с его смертью были арестованы 16 человек, а главными подозреваемыми были Карами и Хоссейни.

Судебные органы показали видеокадры с заседаний, где Карами сказал, что ударил Аджамяна камнем, а Хоссейни рассказал суду, что несколько раз ударил того ножом. Главные подозреваемые по делу об убийстве Аджамяна были арестованы чуть более чем через неделю после инцидента, а обвинительные заключения им вынесли через девять дней. Судебные заседания состоялись менее чем через месяц.

Повешения 7 января довели, как указывает «Аль-Джазира», общее количество казней за антиправительственные протесты в Иране до четырех.

Двоих 23-летних мужчин, Мохсена Шекари и Маджидрезу Рахнавард, казнили по делам, связанным с протестами, в декабре, причем последний был публично повешен на строительном кране в Мешхеде. Их осудили за мохареби или «ведение войны против Бога».

Напомним, что массовые антиправительственные протесты в Иране начались в середине сентября прошлого года. Поводом стала гибель 22-летней девушки Махсы Амини после задержания за якобы неправильное ношение хиджаба (в исламской республике хиджаб обязаны носить в общественных местах все представительницы женского пола). Амини, жительница провинции Курдистан, впала в кому через несколько часов после того, как 13 сентября в Тегеране была задержана полицией нравов. Вскоре она скончалась. Свидетели задержания обвинили полицейских в избиении девушки. Полиция заявила, что ее смерть была случайностью.

Протесты первоначально вспыхнули в Сакезе, родном городе Амини, после ее похорон 17 сентября. Позже они распространились на все крупные города исламской республики. К концу ноября протесты в крупных городах стали стихать. В настоящее время в Иране относительная спокойная ситуация, но протестующим удалось добиться того, что фактически обязательное ношение хиджаба отменено, число патрулей полиции нравов сократилось в разы.