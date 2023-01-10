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В Казахстане из-за бурана закрыли 122 участка автодорог
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным МЧС РК, по состоянию на утро 10 января, в Казахстане в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, плохая видимость, гололед) закрыты для дизельного и общественного автотранспорта 122 участка автодорог, из них 42 – республиканского значения.

По данным спасателей, в регионах наблюдается скопление автотранспорта. В частности, в Карагандинской области застряли 57 единиц техники (при выезде из Темиртау).

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано в Костанайской области 7 человек, в том числе 5 детей. В пунктах временного обогрева размещено 56 человек (Акмолинская область – 49, Костанайская – 7), из них 11 детей.

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