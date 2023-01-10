Credit Suisse, HSBC, JPMorgan и Mitsubishi UFJ примут участие в рефинансировании монгольских облигаций

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии выдает мандат на выпуск долларовых облигаций 144A/Reg S.

Правительство Монголии намерено рефинансировать облигации «Гэрэгэ» и «Хуралдай».

Согласно источникам, правительство Монголии зарегистрировало такие фирмы, как «Credit Suisse Group», «HSBC Holdings», «JPMorgan Chase & Co» и «Mitsubishi UFJ Financial Group» в качестве андеррайтеров для встречи с инвесторами 9 января 2023 года.

В результате могут быть выпущены облигации в долларах США, но это зависит от конъюнктуры рынка. Ожидается, что «S&P Ratings» и «Fitch Rating» присвоят облигации рейтинг «B».

В то же время Монголия предлагает держателям облигаций «Гэрэгэ», срок действия которых истекает в 2023 году, и облигаций «Хуралдай», срок действия которых истекает в 2024 году, продать свои ценные бумаги или заменить их новыми ценными бумагами.

За счет нового финансирования предполагается полностью профинансировать облигацию «Гэрэгэ» и частично облигацию «Хуралдай», а также покрыть сопутствующие расходы.

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