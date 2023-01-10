ЮНИСЕФ предоставляет Монголии поддержку в размере 2,9 млрд тугриков для реагирования на COVID-19

CentralAsia (MNG) - Представительство ЮНИСЕФ в Монголии предоставило правительству Монголии дополнительную поддержку в размере 2,9 млрд тугриков в рамках мер по обеспечению готовности и реагированию на COVID-19.

Финансирование было предоставлено правительством Германии Монголии через ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ в Монголии закупил необходимое медицинское оборудование, различное оборудование и укрепил потенциал медицинских работников, чтобы подготовиться к следующей пандемии и еще больше улучшить ответные меры сектора здравоохранения по всей стране.

После пандемии общее число случаев заболевания COVID-19 в Монголии превысило один миллион человек, из них 2100 человек умерли по состоянию на 5 января 2023 года. Несмотря на то, что число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в стране уменьшилось, ВОЗ и ЮНИСЕФ советуют продолжать укреплять готовность и реагирование на COVID-19 и другие заболевания, включая грипп, который интенсивно циркулирует в Монголии.

«Хотя мы наблюдаем снижение числа инфицированных COVID-19 в мире; COVID-19 по-прежнему является глобальной чрезвычайной ситуацией. Мы должны продолжать инвестировать в обеспечение готовности сектора здравоохранения и реагирования, а также в его потенциал. Монголия очень подвержена сезонному гриппу, который в основном поражает детей и беременных женщин. Таким образом, благодаря щедрой поддержке со стороны Германии это действительно имеет значение там, где больницы и клиники остро нуждаются», — говорит представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан.

В 2022 году ЮНИСЕФ в Монголии предоставил в общей сложности на сумму 6,4 миллиарда тугриков и оказал техническую поддержку сектору здравоохранения, включая полностью оборудованные мобильные клиники, наборы лекарств и медицинские устройства, такие как инкубаторы, фетальный монитор, реанимационный стол, фетальный допплер, инъекционные и шприцевые насосы.

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