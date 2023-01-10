Монгольская команда выразила желание участвовать в Баскетбольной лиге Юго-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в Сингапуре прошло внеочередное собрание Баскетбольной лиги АСЕАН (ASEAN Basketball League), где соревнуются команды из восьми стран Юго-Восточной Азии.

Во встрече приняли участие представители восьми команд из Гонконга, Индонезии, Макао, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама, а приглашенной командой стала команда «М Гарьд» высшей баскетбольной лиги Монголии.

Монгольские баскетболисты подчеркнули бурное развитие этого вида спорта в их стране в последние годы и выразили готовность проверить свои навыки в Азии на клубном уровне.

Сезон 2023/24 Баскетбольной лиги АСЕАН стартует в ноябре, и есть вероятность, что монгольские баскетболисты будут принимать азиатские клубы у себя на родине и в течение полугода будут играть в других азиатских странах.

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