Достигнута договоренность об увеличении количества прямых рейсов между Монголией и Вьетнамом

справа: Бат-Эрдэнэ и Зоан Хан Дам

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял посла Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Зоан Хан Дам.

По этому поводу было решено увеличить количество прямых рейсов между Монголией и Вьетнамом, активизировать взаимную рекламу и совместно организовать дни культуры для активизации сотрудничества в сфере туризма.

На этом же заседании было передано приглашение на Азиатско-тихоокеанское совещание высокого уровня по загрязнению воздуха, которое состоится в Улан-Баторе 2-3 марта 2023 года в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.

В заседании высокого уровня примут участие представители 53 стран, входящих в Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана, и оно направлено на консолидацию усилий по снижению загрязнения воздуха в регионе и активизации сотрудничества в этой области, сообщает в Министерстве окружающей среды и туризма.

Кроме того, посол Зоан Хан Дам был приглашен на ледовый фестиваль «Синяя жемчужина», который пройдет в аймаке Хубсугул 3-4 марта 2023 года.

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