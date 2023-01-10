Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

CentralAsia (CA) - Японец Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьера Синдзо Абэ, признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы. Ее проводили с июля 2022 года. Японца перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. До 13 января ему должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием, сообщает местный телеканал TBS.

Синдзо Абэ был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.