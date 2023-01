Украинские войска продвинулись в районе Кременной, войска РФ наступают в Соледаре (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 по 10 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная. Россияне провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и закрепились в районах Соледара и Бахмута.

Как пишет Институт, 8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово).

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной 8 и 9 января. Украинский Генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу от Кременной).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны.

Российские войска продолжали наземные атаки в Соледаре и его окрестностях 8 и 9 января. Представители Минобороны Украины вновь заявили, что, хотя российские силы не полностью контролируют Соледар, ситуация в поселке крайне сложная.

Институт изучения войны также сообщает, что российские войска продолжали укреплять позиции в восточном (левобережной) части Херсонской области.