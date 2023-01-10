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Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны в 2023 году
Премьер-министр Армении Н.Пашинян
Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) -  Власти Армении проинформировали ОДКБ о том, что не будут проводить совместные учения организации в 2023 году, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, во всяком случае в этом году, в Армении проведены не будут»,— заявил премьер.

1 января Минобороны России сообщило, что в 2023 году на территории Армении будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Ведомство пока не прокомментировало заявление Пашиняна.

23 ноября премьер-министр Армении отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване (СКБ ОДКБ). Никол Пашинян заявил, что документ недостаточно доработан, и предложил решением СКБ ОДКБ «ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения».

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