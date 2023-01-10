Репутация Монголии на мировой арене значительно улучшилась, — глава МИД

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх дал интервью газете «Өдрийн сонин» (монгольская крупная ежедневная газета).

- В этом году внешние связи нашей страны были очень активными и насыщенными знаменательными событиями. С другой стороны, международные отношения и геополитика сильно изменились, и во всем мире сохраняется нестабильная ситуация. Как вы видите эти обстоятельства?

- Глобальная пандемия и связанные с ней геополитические проблемы усиливают значение мирной, открытой, независимой и многогранной внешней политики Монголии. Суть нашей внешнеполитической стратегии заключается в стремлении к мягкому балансированию. В 2022 году мы успешно провели несколько визитов на высшем и высоком уровне, заключили многочисленные официальные документы, расширили наши отношения и сотрудничество. Несмотря на то, что мировая экономика замедляется из-за перебоев с электроснабжением во всем мире, роста инфляции, жесткой денежно-кредитной политики и вытекающей из этого геополитической неопределенности, мы успешно создали предпосылки для преодоления вызовов этого трудного времени, как это описано премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай как «тревожное время», с минимальными потерями. Между тем, я хотела бы выделить два важных аспекта в нашей практике международных отношений. Во-первых, последние события в мире показали нам и подтвердили правильность наших принципов международных отношений и внешнеполитических стратегий с самого начала. Поэтому и впредь мы должны проводить нашу взвешенную и многоплановую внешнюю политику. Во-вторых, мы являемся свидетелями того, что внешняя и внутренняя политика стран стали удивительно выравниваться.

Что касается нашего министерства, мы начали участвовать в вопросах не только международных отношений, но и других вопросов, стоящих перед нашей страной после пандемии. Это относительно новое явление для нашей практики. Благодаря ситуационной осведомленности наших государственных служащих об изменениях и динамике в международной политике, внутренней и внешней среде нашей национальной безопасности, мы завершили многие проекты в 2022 году, направив усилия Министерства иностранных дел на определенные прагматические цели с нашим текущим потенциалом. Если раньше за последние 30 лет мы проводили и взаимно отвечали в среднем 2-3 визита на высоком уровне ежегодно, то в этом году мы уже совершили более десяти визитов на высоком и высшем уровне, включая официальные визиты 6 министров иностранных дел из наших соседние и третьи соседние страны. В этом году Генеральный секретарь ООН также посетил Монголию с официальным визитом. (интервью сделано 28 декабря 2022 г. ред.) Эти визиты способствовали положительному решению многих вопросов в плане отношений и сотрудничества. По мнению местных и зарубежных аналитиков и обозревателей, международная репутация Монголии на мировой арене значительно улучшилась.

- Официальный визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Монголию привлек международное внимание. Почему Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Монголию в это трудное время?

- Как я уже упоминала выше, суть нашей внешней политики заключается в стремлении к мягкому балансированию. Мы должны сохранять баланс в отношениях с двумя нашими соседями и третьими соседями. Отношения между нашими двумя соседями также должны быть сбалансированы. Это один из столпов нашей национальной безопасности. Другим столпом, безусловно, является многостороннее сотрудничество.

Мы, Монголия, должны внести свой вклад в коллективные усилия международного сообщества по поддержанию мира и стабильности в регионах и во всем мире и постоянно расширять свое участие. Приурочив 30-летие объявления Монголией своей территории безъядерной зоной и 20-летие участия Монголии в миротворческой операции ООН, мы пригласили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и провели обсуждения, касающиеся расширения нашего сотрудничества со специализированными учреждениями ООН и международными организациями. Это имело большое значение для современной ситуации в международной политике. Характеристика нашей страны Генеральным секретарем ООН как «символа мира в неспокойном мире» является своего рода похвалой нашему вкладу в деятельность ООН и миротворческие операции. Характеристика нашей страны Генеральным секретарем ООН как «символа мира в неспокойном мире» является своего рода похвалой нашему вкладу в деятельность ООН и миротворческие операции. Он также подчеркнул растущую важность нашего безъядерного статуса. В ходе его визита мы подробно обсудили увеличение пользы от проектов и программ ООН, реализуемых в Монголии. Далее мы планируем сотрудничать по увеличению выгоды от проектов и программ ООН и координации «Целей устойчивого развития-2030» ООН с приоритетными направлениями развития Монголии, особенно, с долгосрочной политикой развития «Устойчивое развитие 2030» и «Видение 2050».

- Вы сказали, что международная репутация Монголии улучшается. Не могли бы вы уточнить это?

-Помимо визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нашу страну в 2022 году посетили и другие высокопоставленные лица, в том числе заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям, Генеральный директор ЮНЕСКО, Спикер Сената Канады, заместитель спикера риксдага (парламент Швеции), министры иностранных дел России, Китая, Польши, Японии и Лаоса, министр торговли Таиланда, делегации японского парламента, министр обороны, заместитель советника по национальной безопасности и Союзного права и Министр юстиции Индии, начальник обороны Германии и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Все это были плановые и плановые визиты, направленные на реализацию нашей внешней политики и конкретных целей между двумя странами. Таким образом, эти визиты не только подтвердили нашу многостороннюю внешнюю политику, но и продемонстрировали нашу приверженность и последовательность в поддержании баланса в наших внешних отношениях, который я называю «сущностью».

- В этом году министры иностранных дел двух наших соседних стран последовательно посетили Монголию, и также следует отметить ответные визиты на высоком уровне с нашей стороны. Что можно сказать о результатах этих визитов?

- Хотя у нашего южного соседа сохранялись строгие ограничения из-за пандемии и строго ограничивались зарубежные визиты, в 2022 году двусторонние отношения быстро развивались. Ожидается, что с последним визитом президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа активизируется двустороннее сотрудничество в широком спектре областей, в частности, торговые связи между нашими двумя странами будут еще больше укреплены и увеличены до 20 миллиардов долларов США.

Они также обсудили широкий круг вопросов, таких как увеличение экспорта продукции горнодобывающей промышленности, стабильный экспорт угля в долгосрочной перспективе, диверсификация структуры торговли, расширение нефтяного сотрудничества и дальнейшее продвижение проектов развития.

Кроме того, китайская сторона подтвердила свою поддержку национальной кампании «Один миллиард о реализации совместных проектов. В ходе визита стороны подписали 16 двусторонних документов о сотрудничестве и приняли совместное заявление, содержащее 19 пунктов, касающихся отдельных проектов и программ сотрудничества.

Что касается нашего северного соседа, то, когда министр Лавров посетил нашу страну прошлой осенью, он подчеркнул важность развития монголо-российского всестороннего стратегического партнерства, и стороны подтвердили свою заинтересованность в укреплении взаимного доверия и сотрудничества. Развивая сбалансированные отношения с двумя нашими соседями, мы стремимся продвигать инициативы трехкомпонентного экономического сотрудничества. Обсуждения продолжаются и есть подвижки в реализации конкретных проектов, таких как строительство экономического коридора, соединяющего три страны, прокладка газопровода через нашу страну, строительство восточной и западной вертикальных железных дорог, развитие автомобильного транспорта повышенной проходимости.

- Какие подвижки достигнуты в наших отношениях с третьими соседними странами?

-По мере активизации отношений с двумя соседями, в такой же мере должны расширяться и отношения с третьими соседями. В этом году президент Хурэлсух Ухнаа посетил с государственным визитом Японию, а премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил Сингапур и Германию. Что касается Японии, то наш президент совершил государственный визит спустя 12 лет.

Визит в Японию имел важное значение в определении перспективы развития дипломатических отношений с 50-летней историей, между двумя странами еще на 50 лет. В этом контексте было объявлено об «Особом стратегическом партнерстве во имя мира и процветания» и выпущено совместное заявление для укрепления двусторонних отношений. Более того, мы определили цель развивать «человекоцентричное» сотрудничество, чтобы в дальнейшем расширять возможности человеческих ресурсов во всех секторах. Японская сторона также поддержала национальную акцию «Один миллиард деревьев», инициированную нашим президентом, и обсудила конкретные вопросы, такие как посадка 50 000 деревьев и проведение познавательного обучения 20 000 детей и молодежи нашей страны. Они также обменялись дипломатическими нотами о реализации «Проекта улучшения энергоснабжения Монголии» с помощью гранта правительства Японии.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил Сингапур с официальным визитом для развития взаимовыгодного сотрудничества, а также для ознакомления с их интеллектуальным опытом развития в Сберегательной кассе, управлении государственными компаниями, городском планировании, программах государственного жилищного строительства, электронной государственное управление и реформы государственной службы на основе информационных технологий. В ходе его визита стороны обменялись мнениями по вопросам и подписали три документа о сотрудничестве.

Премьер-министр также посетил Германию и договорился вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. В ходе его визита стороны договорились начать научно-исследовательскую работу по созданию завода по переработке меди и завода по переработке редкоземельных элементов, являющихся основным сырьем для электромобилей, а также совместно реализовать поэтапную программу обучения 1000 инженеров в приоритетные отрасли, такие как энергетика, транспорт, логистика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, городское планирование, сельское и лесное хозяйство.

Также в ходе визита министра иностранных дел Южной Кореи Пак Джина в Монголию было принято решение о создании совместного исследовательского центра по редкоземельным элементам, и в ближайшее время центр начнет работу.

-Какими вы видите общие перспективы международных отношений в 2023 году?

-Наши политические и административные отделы следят за развитием международной политической ситуации и направлением отношений и представляют ежегодные и ежеквартальные прогнозы о внешнеполитической среде Монголии. При этом, вместо того, чтобы прогнозировать, что этот год и этот сезон будут такими или такими, мы пытаемся представить развитие как минимум в 2-3 сценариях.

Если нынешний кризис и конфликты на международной арене будут продолжаться долго, то, конечно, возникнут трудности в реализации наших внешнеполитических целей. Однако в любом случае необходимо сохранять баланс нашей внешней политики. Дипломатическая работа становится более ценной благодаря ее непрерывному, регулярному и постоянному характеру.

Мы должны планировать свою деятельность и определять наше будущее направление, регулярно анализируя протоколы заседаний, новости, презентации и отчетные листы дипломатических представительств за рубежом и их сотрудников. Особенно в условиях нестабильной внешнеполитической обстановки, усиления международных конфликтов и санкций важнейшей задачей является попытка компенсировать неизбежные ограничения, вызванные ими, с помощью аналитических возможностей. Поэтому в следующем году мы больше сосредоточимся на укреплении аналитического потенциала Министерства иностранных дел. На основе анализа будет запланировано несколько качественных и значимых посещений. Мы планируем принять меры в области повышения квалификации нашего дипломатического персонала и улучшения качества наших новостей и отчетов, представляемых правительству.

Что касается общего прогноза на ближайший год, то есть предположение, что конфликты и санкции в странах будут продолжаться, а тенденция к обходу норм и правил, установленных многосторонними институтами, такими как Всемирная торговая организация, может получить широкое распространение. В такой ситуации большинство стран будут проводить протекционистскую экономическую политику. Также прогнозируется, что война в Украине может затянуться еще на 2-3 года. В этом случае возникает риск международного экономического кризиса, поскольку мировой дефицит энергии усиливается, а цены на природный газ и нефть растут.

Кроме того, угроза пандемий полностью не исчезла, и непредсказуемо, когда и как могут внезапно распространиться новые виды инфекций. Поэтому в будущем наша страна должна придерживаться основных принципов внешней политики, расширять торгово-экономическое сотрудничество, равномерно расширять дипломатическое представительство Монголии за рубежом, уделять особое внимание дальнейшей активизации сбалансированного сотрудничества с двумя нашими соседями и третьими странами-партнерами.

источник: ежеднвеная газета «Өдрийн сонин»

перевод: Татар С.Майдар

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