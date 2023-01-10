Начались торги на вторичном рынке акций Монгольской фондовой биржи

CentralAsia (MNG) - Вчера АО «Монгольская фондовая биржа» начало вторичные торги акциями с буквенным кодом «МСБ».

Комиссия финансового регулирования (КФР) признала торги акциями «Монгольской фондовой биржи» на первичном рынке успешными на основании своего официального письма № 1/61 от 5 января 2023 года и одобрила начало торгов акциями компании на вторичном рынке 9 января. КФР сообщила, что с сегодняшнего дня инвесторам разрешено получать остаток средств по своим нераспределенным ордерам через свои брокерские фирмы.

АО «Монгольская фондовая биржа» привлекла 57,8 млрд тугриков (примерно $16.7 млн) посредством 7 417 заказов, что превысило первоначальную цель в 11,9 млрд тугриков (примерно $3.4 млн) в 4,8 раза во время торгов на первичном рынке. КФР рассмотрела подписки в соответствии с 7.13 Положения о регистрации ценных бумаг и выпустила окончательный отчет.

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