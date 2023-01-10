В «Узгидромете» рассказали, сколько продлится аномальный холод в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - В «Узгидромете» рассказали, что аномальный холод в Узбекистане сохранится до конца текущей недели.

9-10 января на территорию Узбекистана началось вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами европейской части России.

Сегодня днем, 10 января по большей части территории республики пройдет снег, по предгорным и горным районам республики местами сильный. 11 января снег, преимущественно небольшой интенсивности сохранится только по центральным и восточным районам республики. В дальнейшем до конца недели по всей территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков.

10-11 января в отдельных районах Сурхандарьинской области и регионах Ферганской долины ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с.

Вторжение холодного воздуха вызовет значительное понижение температуры по всей территории Узбекистана. К середине недели ночная температура понизится до 12-17 градусов мороза, местами – до 20 градусов мороза, днем – до 5-10 градусов мороза, местами – до 12 градусов мороза.

Самое сильное похолодание ожидается по северу республики – ночью до 20-25 градусов мороза, по Устюрту и пустынной зоне Навоийской области – до 27-30 градусов мороза, днем – до 7-12 градусов мороза.

Последний раз самые низкие значения температуры по Узбекистану наблюдались в январе 2008 года. По территории республики температура понижалась до 17-22 градусов мороза, местами – до 24-26 градусов мороза, по Каракалпакстану и пустынной зоне – до 30-33 градусов мороза. В Ташкенте минимальная температура в этот год составила 17,4 градуса мороза.

Еще более суровые морозы местами по республике наблюдались в 1972, 1973, 1974 и 1977 годах. По северу и пустынной зоне в эти годы морозы достигали 33-38 градусов мороза. В Ташкенте в январе 1974 года температура воздуха понижалась до 18,6 градуса мороза.