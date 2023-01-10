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Около 20 монгольских компаний поставляют кашемир таким брендам, как Chanel, Loro Piana и Schneiders

CentralAsia (MNG) -  Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности сообщило, что в Монголии строятся 12 новых фабрик по производству кашемирового гребня, а когда производство начнется, в общей сложности будут 43 фабрики.

Около 48% мировых запасов кашемира приходится только в Монголии, но только 10% производимого кашемира расчесывается и экспортируется. Кроме того, установлены мощности по производству чесаного кашемира в объеме 6 017 тонн, но они загружены на 25 процентов.

В соответствии с правительственными постановлениями, которые разрешают экспортировать только расчесанный кашемир, объем экспорта резко увеличился. В результате монгольские кашемировые фабрики начали сотрудничать с крупными мировыми брендами. 90 процентов гребенного кашемира экспортируется в Италию, а представители около 20 монгольских предприятий сотрудничают с такими крупными брендами, как «Loro Piana», «Falconeri», «Chanel» и «Schneider».

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